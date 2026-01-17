Volta Redonda x Flamengo no Estádio Raulino de Oliveira, pelo Campeonato Carioca de 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo



Publicado 17/01/2026 23:34



O Flamengo jogou com um a menos desde os 10 minutos de partida e tropeçou pela terceira vez em três jogos com o time sub-20 no Campeonato Carioca . Com a derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda, neste sábado (17) no Raulino de Oliveira, o elenco principal pode ter o começo de temporada antecipado e já pressionado por vitórias para não correr o risco de eliminação precoce.

Afinal, a primeira derrota para o Voltaço desde 2016 - com gols de MV, Rafael Augusto e Dener - deixa o Rubro-Negro com apenas um ponto, fora da zona de classificação e no quadrangular contra o rebaixamento. E agora, Filipe Luís terá de decidir se mantém o planejamento de mesclar alguns reservas com jovens sub-20 ou se mudará a ideia inicial e escalará o mais próximo de força máxima na quarta rodada.

Inicialmente, a estreia de parte do elenco principal será na quarta-feira (21), contra o Vasco, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília). O Flamengo só tem mais três jogos na fase de grupos do Carioca, com mais um clássico com o Fluminense, além do Sampaio Corrêa, e precisa vencer todos para não depender de outros resultados.

Expulsão em setor improvisado do Flamengo

Tudo ficou mais difícil porque Carbone, improvisado na lateral esquerda, recebeu dois cartões amarelos em apenas 10 minutos e foi expulso. Até então, o Rubro-Negro tinha até marcado uma vez com Douglas Teles, aos oito, mas o gol fora anulado por impedimento de Joshua no lançamento.

Com um a menos, entretanto, os Garotos do Ninho tornaram-se presa fácil por causa dos muitos erros que cometeram ao tentar chegar ao ataque. Em um deles, o Volta Redonda se aproveitou para armar o contra-ataque, João Victor deu condições para Ygor Catatau e gol, que avançou e cruzou para MV marcar o 1 a 0.



Mesmo em desvantagem no campo e no placar, o Flamengo se organizou após o lateral direito Gusttavo entrar no lugar do volante Kaio Nóbrega para atuar na esquerda. O jovem time lutou e criou chances para empatar: Douglas Teles mandou a bola por cima do gol e Daniel Sales parou no goleiro.



Volta Redonda atropela no segundo tempo

Só que o Volta Redonda também encontrou muito espaço para atacar, especialmente pelo lado esquerdo da defesa rubro-negra, em busca de ampliar o placar. Bruno Barra chegou a acertar um voleio no travessão e Dener cabeceou livre, rente à trave, antes do intervalo.

E no segundo tempo, uma partida que era equilibrada virou completo domínio do Voltaço. O Flamengo voltou do vestiário mais perdido com a postura do adversário, que seguiu encontrando muitos espaços e não teve dificuldade para chegar ao segundo gol, logo aos cinco, em troca de passes que terminou em cabeçada de Rafael Augusto, livre na área.

O confronto só não virou goleada porque Ygor Catatau teve dois gols anulados por impedimento de companheiros: um aos 10 e outro aos 28. Léo Nannetti ainda salvou em chute de MV, mas nada pôde fazer aos 35, em nova troca de passes do Voltaço que terminou em gol de Dener.

Enquanto isso, os jovens do Flamengo seguiram errando muito, o que irritou os torcedores rubro-negros que vaiaram e chegaram a gritar 'olé' em troca de passes do Volta Redonda.