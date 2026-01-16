Paquetá com a camisa do West Ham - Divulgação / West Ham

Publicado 16/01/2026 18:01

A possível volta de Lucas Paquetá ao Flamengo ganhou novos capítulos. Apesar da expectativa de avanço nas tratativas, o clube carioca ainda não enviou nenhuma proposta oficial ao West Ham, que aguarda uma oferta para dar sequência à negociação. A informação foi divulgada pelo site ‘ge’, nesta sexta-feira (16).





Mesmo sem proposta formalizada, os valores discutidos giram em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões). Além disso, as partes debatem sobre quando ocorreria a chegada do meia ao Rio de Janeiro.



O Flamengo deseja a apresentação imediata de Lucas Paquetá, mas o West Ham pede a permanência do jogador até junho, por meio de um empréstimo. O clube londrino luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e considera o meio-campista peça importante para seguir na elite.



O Rubro-Negro resiste à ideia, mas não descarta um acordo com empréstimo caso a negociação avance apenas nesses termos. Assim, a vontade de Lucas Paquetá se torna um trunfo da diretoria carioca. O jogador, inclusive, já comunicou ao técnico Nuno Espírito Santo o desejo de sair e não participou dos treinos desta semana.

Revelado pelo Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem grande destaque no futebol italiano, transferiu-se para o Lyon, da França, onde evoluiu e despertou o interesse do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (cerca de R$ 309 milhões) e, desde então, atua pelo clube londrino, consolidando-se no cenário europeu.