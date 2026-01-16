Lucas Paquetá defende o West HamBen Stansall / AFP
Flamengo tenta resolver impasse com West Ham sobre chegada de Paquetá ao Brasil
Clube inglês deseja ficar com jogador até junho
Flamengo tenta resolver impasse com West Ham sobre chegada de Paquetá ao Brasil
Clube inglês deseja ficar com jogador até junho
Na Justiça, Flamengo cobra quantia milionária de Gerson e empresa do pai
O processo corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro
Flamengo oficializa a contratação do goleiro Andrew
Goleiro de 24 anos chega por 1,5 milhão de euros após se destacar no Gil Vicente
Técnico do West Ham se posiciona sobre possível saída de Paquetá para o Flamengo
Nuno Espírito Santo afirma que deseja manter o brasileiro na equipe
Presidente do Cruzeiro reforça condição para vender Kaio Jorge ao Flamengo
Rubro-Negro fez três propostas, mas a Raposa manteve o atacante e renovou contrato
West Ham reduz pedida ao Flamengo, mas exige permanência de Paquetá até junho
Meia, de 28 anos, poderá assinar contrato de quatro anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.