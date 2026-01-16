Lucas Paquetá defende o West Ham - Ben Stansall / AFP

Lucas Paquetá defende o West HamBen Stansall / AFP

Publicado 16/01/2026 08:00

Rio - O Flamengo está cada vez mais perto de contratar Lucas Paquetá. O Rubro-Negro terá uma reunião com o West Ham, da Inglaterra, nesta sexta-feira (16), e busca resolver o impasse sobre a chegada do jogador ao Brasil, de acordo com o "ge". A vontade do meio-campista pode ser determinante.

Há otimismo pelo acerto entre as partes. O Flamengo deseja a chegada imediata de Lucas Paquetá, mas o West Ham pede a permanência até junho, por empréstimo. O clube londrino briga contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e vê o meio-campista como peça importante para permanecer na elite.

O Flamengo não quer ceder, mas pode emprestá-lo caso a negociação só aconteça desta maneira. Assim, a vontade de Lucas Paquetá é a carta na manga da diretoria rubro-negra. O jogador, aliás, já comunicou o técnico português Nuno Espírito Santo que deseja sair e faltou aos treinos desta semana.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.