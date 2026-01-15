Rio - O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira (15), a contratação do goleiro Andrew. O atleta de 24 anos estava no Gil Vicente, de Portugal, chega ao Rubro-Negro por 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,4 milhões).
O vínculo do goleiro com o Fla vai até dezembro de 2029. Andrew é o segundo reforço do clube na temporada. Recentemente, o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Vitão.
A diretoria rubro-negra buscava um goleiro após a saída de Matheus Cunha para o Cruzeiro. Andrew também era alvo do Botafogo, clube que o revelou. No entanto, o Flamengo levou a melhor na disputa e fechou a contratação.
