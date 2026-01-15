Michael em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 15/01/2026 11:00

Rio - O atacante Michael, de 29 anos, está mais perto de deixar o Flamengo. De acordo com informações do portal "GE", o Rubro-Negro sinalizou positivamente em relação a um empréstimo para o Santos. O Peixe precisa chegar a um acordo salarial com o atleta.

A chegada de Michael supriria uma lacuna deixada no elenco do Santos com a venda de Guilherme para o Houston Dynamo, dos Estados Unidos. O negócio rendeu pouco mais de 2 milhões de dólares (R$ 10,7 milhões) aos cofres santistas.

Com contrato até o fim de 2028, Michael perdeu espaço no clube carioca na temporada passada com as chegadas de Jorge Carrascal e Samuel Lino. O clube carioca já negociou Juninho para o Pumas, do México, e Wallace Yan para o Bragantino.

Em sua segunda passagem pelo Flamengo, depois de quatro temporadas pelo Al-Hilal, Michael foi mais vitorioso que na primeira, mas atuou bem menos. Em 2025, ele entrou em campo em 29 jogos, com dois gols e quatro assistências.