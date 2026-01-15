Guilherme anotou o gol do Flamengo na derrota para o Bangu - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Guilherme lamentou a derrota do Flamengo para o Bangu por 2 a 1 em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca, nesta quarta-feira (14). Na visão do jogador, os gols do Alvirrubro mexeram um pouco com o Rubro-Negro.

"É uma derrota que a gente não estava esperando. A gente, como eu falei, sofreu dois gols ali que acho que mexeu um pouco com a equipe, mas a gente voltou para o segundo tempo para tentar a vitória, fizemos o possível. Infelizmente saímos daqui com um resultado negativo", disse Guilherme, à 'TV Globo'.

O Bangu abriu o placar logo aos quatro minutos, com PK. Já aos 12, Garrinsha, que havia dado a assistência para o atacante, anotou uma pintura para ampliar a vantagem para o Alvirrubro. Aos 19, o próprio Guilherme descontou com um lindo gol.

O Rubro-Negro segue com um ponto e ainda lidera o Grupo B. Agora, vira a chave para a segunda rodada do Estadual. O Fla vai enfrentar o Volta Redonda no próximo sábado, a partir das 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira.