Guilherme anotou o gol do Flamengo na derrota para o BanguGilvan de Souza/Flamengo
Guilherme analisa derrota e lamenta gols sofridos: 'Acho que mexeu um pouco com a equipe'
O camisa 47 descontou para o Flamengo na derrota para o Bangu por 2 a 1, em Moça Bonita
Guilherme analisa derrota e lamenta gols sofridos: 'Acho que mexeu um pouco com a equipe'
O camisa 47 descontou para o Flamengo na derrota para o Bangu por 2 a 1, em Moça Bonita
Técnico lamenta erros, mas cita orgulho pelo 'espírito de luta' da garotada do Flamengo
Rubro-Negro perdeu para o Bangu por 2 a 1, nesta quarta-feira (14), em Moça Bonita
Flamengo encaminha saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
Atacante participou dos dois primeiros jogos do Fla no Estadual junto com a garotada
Reforço para 2026, Vitão é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo
O Rubro-Negro oficializou a contratação do zagueiro no dia 9 de janeiro
Garotada do Flamengo sofre com Garrinsha e perde para o Bangu em Moça Bonita
Haitiano deu o passe para o primeiro gol do jogo e ainda anotou uma pintura
Lucas Paquetá informa ao West Ham o desejo de ir para o Flamengo
Rubro-Negro tenta repatriar o meio-campista
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.