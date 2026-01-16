Marcos Leonardo soma 11 gols em 18 jogos pelo Al-Hilal nesta temporada - Fayez Nureldine / AFP

Publicado 16/01/2026 21:58

De acordo com informações do jornal 'Corriere dello Sport', o nome do brasileiro ganhou força diante da dificuldade de uma negociação envolvendo o marroquino Youssef En-Nesry, que atualmente defende o Fenerbhaçe, da Turquia.

Conta a favor de Marcos Leonardo o seu bom desempenho durante a breve passagem que teve pelo Benfica. Nas 24 partidas que disputou pelo conjunto de Lisboa, ele balançou as redes em oito oportunidades. Para ter o jogador, o Napoli estuda, inclusive, colocar atletas na negociação.

O fato de ser um jogador já consolidado no cenário internacional apesar dos 22 anos, e a chance de ter mais visibilidade atuando em um grande centro da Europa, são apostas do Napoli para tentar avançar no sentido de efetivar a aquisição do atleta.

Alvo do Flamengo, que tinha como prioridade a contratação de Kaio Jorge (ele renovou seu vínculo com o Cruzeiro), Marcos Leonardo vê com otimismo um regresso ao futebol nacional de olho em uma vaga nesta reta final de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O jogador também esteve no radar do São Paulo, mas as conversas sobre um retorno não evoluíram.