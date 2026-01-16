Filipe Luís em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 16/01/2026 10:15

Rio - O Flamengo intensificou os treinos do elenco principal na pré-temporada. Na primeira semana de atividades, a comissão técnica aumentou a carga das atividades, mas ainda debate internamente sobre o melhor momento para o retorno aos gramados. O desempenho do time sub-20 na próxima rodada será determinante para a resposta.

A comissão técnica de Filipe Luís discute se a estreia acontecerá contra o Fluminense, dia 25, pelo Carioca, ou contra o São Paulo, dia 28, pelo Brasileirão. Entretanto, a possibilidade de estrear apenas no Brasileirão dependerá dos próximos resultados do time sub-20. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda, neste sábado (17), e depois o Vasco, dia 21.

O Flamengo confia na recuperação do time sub-20, mas tem ciência que pode chegar pressionado para as últimas rodadas em caso de novos tropeços. Até aqui, os Garotos do Ninho empataram com a Portuguesa-RJ e perderam para o Bangu. Em 2026, o Carioca ganhou um novo formato com dois grupos de seis. Os quatro primeiros avançam às quartas de final.

Após perder para o Bangu, o Flamengo volta a campo neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Na estreia, o Voltaço venceu o Boavista por 1 a 0. O Rubro-Negro precisa da vitória para dar um alívio para o elenco principal, que ainda está em pré-temporada.