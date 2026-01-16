Andrew é goleiro do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 16/01/2026 15:00

Rio - Reforço do Flamengo para a temporada de 2026, o goleiro Andrew, de 24 anos, abordou a fama que o seu novo clube tem no futebol europeu. Ex-jogador do Gil Vicente, de Portugal, o arqueiro contou que o Rubro-Negro é o primeiro clube lembrado quando se pensa em Brasil atualmente.

"O Flamengo é uma potência mundial. Onde você passa, qualquer pessoa que você pergunta: ‘Qual clube do Brasil você conhece?’, a resposta é ‘Flamengo’. Quando surgiu essa possibilidade, não caiu a ficha de imediato, porque é um clube que você admira, com tantos grandes jogadores que já passaram e que ainda estão lá", disse em participação na "Flamengo TV".

O Flamengo desembolsou algo em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,42 milhões) pelo goleiro. Além disso, o Gil Vicente manteve 10% dos direitos de Andrew em uma possível venda futura do brasileiro. O atleta assinou até dezembro de 2029.

A contratação de um goleiro era prioridade para o Flamengo porque Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Andrew chega para ser reserva de Rossi na temporada de 2026.