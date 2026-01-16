Johnny Góes em Bangu x FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo
O lance ocorreu ainda no primeiro tempo da partida, em um choque com Lucas Sibito. O defensor tentou prosseguir no jogo, mas não conseguiu e deixou o campo com muitas dores, chorando. Ele foi diagnosticado com uma lesão na articulação acromioclavicular, com indicação de tratamento cirúrgico.
A cirurgia ocorreu com sucesso, e Johnny recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). Agora, iniciará o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico do Flamengo.
Apesar do bom resultado do procedimento, o lateral-esquerdo será desfalque na próxima rodada do Campeonato Carioca. Em seu lugar, o técnico Bruno Pivetti deve escalar Gusttavo. O Rubro-Negro vem dando oportunidades ao elenco sub-20 nas primeiras rodadas do Estadual.
O Flamengo retorna a campo no próximo sábado (17), contra o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.
