Rio - Johnny Góes, atleta do sub-20 do Flamengo, passou por uma cirurgia no ombro na noite da última quinta-feira (15). O lateral-esquerdo de 18 anos se lesionou na derrota do Rubro-Negro por 2 a 1 para o Bangu, na primeira rodada do Campeonato Carioca.
O lance ocorreu ainda no primeiro tempo da partida, em um choque com Lucas Sibito. O defensor tentou prosseguir no jogo, mas não conseguiu e deixou o campo com muitas dores, chorando. Ele foi diagnosticado com uma lesão na articulação acromioclavicular, com indicação de tratamento cirúrgico.

A cirurgia ocorreu com sucesso, e Johnny recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). Agora, iniciará o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico do Flamengo.

Apesar do bom resultado do procedimento, o lateral-esquerdo será desfalque na próxima rodada do Campeonato Carioca. Em seu lugar, o técnico Bruno Pivetti deve escalar Gusttavo. O Rubro-Negro vem dando oportunidades ao elenco sub-20 nas primeiras rodadas do Estadual.
O Flamengo retorna a campo no próximo sábado (17), contra o Volta Redonda, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.