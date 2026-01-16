Johnny Góes em Bangu x Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O lance ocorreu ainda no primeiro tempo da partida, em um choque com Lucas Sibito. O defensor tentou prosseguir no jogo, mas não conseguiu e deixou o campo com muitas dores, chorando. Ele foi diagnosticado com uma lesão na articulação acromioclavicular, com indicação de tratamento cirúrgico.A cirurgia ocorreu com sucesso, e Johnny recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (16). Agora, iniciará o processo de recuperação sob acompanhamento do departamento médico do Flamengo.Apesar do bom resultado do procedimento, o lateral-esquerdo será desfalque na próxima rodada do Campeonato Carioca. Em seu lugar, o técnico Bruno Pivetti deve escalar Gusttavo. O Rubro-Negro vem dando oportunidades ao elenco sub-20 nas primeiras rodadas do Estadual.