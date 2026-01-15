Gerson é o novo reforço do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 15/01/2026 23:02

Rio - O Flamengo entrou com uma ação na Justiça contra Gerson, do Cruzeiro, e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai e empresário do atleta. O Rubro-Negro cobra R$ 42,75 milhões.

Ajuizado na última quarta-feira (14), o processo corre na 25ª Vara Cível do Rio de Janeiro. A informação foi dada primeiro pela 'ESPN'.

O valor cobrado é referente ao direito de imagem que o Coringa receberia no último contrato assinado com o Flamengo, antes da transferência para o Zenit.

Na renovação assinada em abril de 2025, estava estabelecido que uma rescisão antecipada "por iniciativa sem justa causa ou por culpa do atleta" acarretaria no pagamento de uma multa ao Flamengo. A quantia seria equivalente ao saldo restante do acordo.

Gerson deixou o Rubro-Negro após o Mundial de Clubes e se transferiu para o Zenit (RUS). Ele, porém, ficou no clube russo apenas durante o segundo semestre de 2025. Recentemente, ele foi anunciado como reforço do Cruzeiro.