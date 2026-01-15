Pedro Lourenço é o dono do Cruzeiro - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 15/01/2026 15:41

“Em momento nenhum a gente pensou em vender um grande jogador nosso. Eu disse para o presidente do Flamengo que, se fosse uma proposta irrecusável, eu venderia o Kaio Jorge. Mas a gente não tinha intenção de vender. Foi dito que a gente pediu 50 milhões de euros, e foi verdade”, disse o dirigente, em entrevista a TV Band do Triângulo Mineiro.“Se eles dessem os 50 milhões, eu venderia, mas eu não tinha intenção e não vou vender. Nós renovamos com o Kaio até 2030, estamos felizes. Nesse meio-tempo, contratamos o Gerson e temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte; se não, ele vai enfraquecer a gente ainda mais”, completou.Inicialmente, o Rubro-Negro ofereceu menos de 30 milhões de euros. Depois, apresentou uma proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), que também envolvia Everton Cebolinha.