Rio - Presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço abriu o jogo sobre as tratativas entre o clube mineiro e o Flamengo pela venda de Kaio Jorge. O mandatário revelou que não estava nos planos do Cabuloso negociar o atacante, mas que selaria acordo caso o Rubro-Negro apresentasse uma proposta de 50 milhões de euros (cerca de R$ 312 milhões).
“Em momento nenhum a gente pensou em vender um grande jogador nosso. Eu disse para o presidente do Flamengo que, se fosse uma proposta irrecusável, eu venderia o Kaio Jorge. Mas a gente não tinha intenção de vender. Foi dito que a gente pediu 50 milhões de euros, e foi verdade”, disse o dirigente, em entrevista a TV Band do Triângulo Mineiro.

“Se eles dessem os 50 milhões, eu venderia, mas eu não tinha intenção e não vou vender. Nós renovamos com o Kaio até 2030, estamos felizes. Nesse meio-tempo, contratamos o Gerson e temos que segurar o que a gente tem. O Flamengo é muito forte; se não, ele vai enfraquecer a gente ainda mais”, completou.

Inicialmente, o Rubro-Negro ofereceu menos de 30 milhões de euros. Depois, apresentou uma proposta de 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 150 milhões), que também envolvia Everton Cebolinha.
Por fim, o Flamengo fez uma oferta superior a 30 milhões de euros. Todas as tentativas foram recusadas pelo Cruzeiro, que, na sequência, anunciou a renovação contratual do jogador.

Em 2025, Kaio Jorge atuou em 46 partidas, 43 como titular, marcou 26 gols e distribuiu nove assistências pelo Cabuloso, terminando a temporada como artilheiro do Campeonato Brasileiro.