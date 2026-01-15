Nuno Espírito Santo é o técnico do West Ham - EFE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA

Publicado 15/01/2026 16:45

O West Ham estaria disposto a negociar o jogador, está hesitante quanto à liberação imediata. "Acho que é uma situação que precisamos resolver. Todos nós do clube temos que resolver. Queremos sempre que os nossos melhores jogadores estejam envolvidos, o Lucas é um dos nossos melhores jogadores. Então, vamos tentar resolver a situação", disse Nuno Espírito Santo.Com dinheiro em caixa para reforçar o elenco, o Flamengo indicou que poderia oferecer cerca de 30 milhões de euros (algo em torno de R$ 188 milhões) pelo jogador de 28 anos, que tem vontade de voltar ao clube que o revelou."Como disse no início, é uma solução que temos que procurar. O clube, o jogador e eu. E olha: meu trabalho é preparar o time, e preparar o time com os melhores jogadores que temos. Lucas é um desses melhores jogadores. Meu trabalho é tentar tirar o melhor deles", prosseguiu o comandante português, que quer ter os atletas comprometidos na luta contra a degola.