Rio - A derrota para o Bangu, em Moça Bonita, foi a despedida do atacante Wallace Yan, de 20 anos, do Flamengo. O jovem foi negociado em definitivo com o Bragantino e, depois do fim da partida, ele demonstrou toda a sua emoção com lágrimas nos olhos em entrevista.
"Agradecer pelo carinho que toda a torcida tem por mim. Sou um garoto que aprendi muito aqui e estou indo embora de casa, mas espero dar bastante alegria aqui", afirmou.
A negociação com o Bragantino gira em torno de 10 milhões de euros (R$ 62 milhões), com o Flamengo mantendo uma porcentagem de Wallace Yan. O atacante, de 20 anos, que faz parte do elenco profissional do clube carioca reforçou a equipe sub-20 neste começo de Campeonato Estadual.
Filipe Luís puxou Wallace Yan para o elenco profissional, quando assumiu a equipe em 2024. No ano passado, o jogador entrou em campo em 33 jogos,  com sete gols e quatro assistências. Ele fez parte do elenco campeão do Carioca, Supercopa Rei, Brasileiro e Libertadores.
