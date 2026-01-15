Lucas Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 15/01/2026 13:10





Rio - O Flamengo recebeu uma notícia positiva em relação a negociação com Lucas Paquetá. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o West Ham reduziu a pedida pelo meia, de 28 anos, mas só deseja liberá-lo no fim da temporada europeia.

O West Ham afirmou que concorda em diminuir o valor para 45 milhões de euros (R$ 284 milhões) em caso do Flamengo libere o jogador por empréstimo até o final da temporada inglesa. Até o momento, o clube carioca sinalizou com uma oferta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217,98 milhões).



Flamengo e Paquetá já têm um acordo. O meia, de 28 anos, topou a oferta salarial do clube carioca. Caso ocorra um acerto entre o Rubro-Negro e o West Ham, o jogador irá assinar um contrato de quatro anos.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.