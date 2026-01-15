Wallace Yan em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo encaminha saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
Atacante participou dos dois primeiros jogos do Fla no Estadual junto com a garotada
Flamengo encaminha saída de Wallace Yan para o Red Bull Bragantino
Atacante participou dos dois primeiros jogos do Fla no Estadual junto com a garotada
Reforço para 2026, Vitão é regularizado e já pode estrear pelo Flamengo
O Rubro-Negro oficializou a contratação do zagueiro no dia 9 de janeiro
Garotada do Flamengo sofre com Garrinsha e perde para o Bangu em Moça Bonita
Haitiano deu o passe para o primeiro gol do jogo e ainda anotou uma pintura
Lucas Paquetá informa ao West Ham o desejo de ir para o Flamengo
Rubro-Negro tenta repatriar o meio-campista
Na mira do Flamengo, Paquetá pode ter salário reduzido pela metade em caso de queda do West Ham
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Técnico de Portugal revela surpresa com trabalho de Filipe Luís: 'Gostei muito'
Roberto Martínez, de 52 anos, analisou atuação do Flamengo no Mundial de Clubes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.