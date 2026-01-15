Wallace Yan em jogo do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Rio - Wallace Yan deve ter feito o último jogo com a camisa do Flamengo na noite desta quarta-feira (14), na derrota para o Bangu por 2 a 1. Isso porque ele será vendido ao Red Bull Bragantino. 
O atacante chegou a viver um grande momento com o manto na temporada de 2025. No Mundial de Clubes, ele marcou na vitória sobre o Chelsea por 3 a 1 e no empate em 1 a 1 com o Los Angeles FC.
Entretanto, perdeu espaço no Rubro-Negro durante a segunda metade de 2025. Neste ano, antecipou o fim das férias para se reapresentar mais cedo e reforçou o time no início do Campeonato Carioca. A informação do acerto foi dada primeiro pelo jornalista Benjamin Back.
Em 2025, o Wolverhampton (ING) chegou a fazer uma consulta pelo jovem atacante, mas não apresentou proposta. Na temporada passada, Wallace Yan disputou 33 partidas pelo time profissional do Flamengo, anotou sete gols e deu quatro assistências.