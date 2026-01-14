Vini Jr em jogo do Real MadridPaul Ellis / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Observatório do Futebol (CIES Football Observatory) divulgou nesta quarta-feira (14) a lista dos clubes com mais jogadores revelados em atividade nas cinco principais ligas da Europa. O Flamengo é o único brasileiro no top 50, com 11. O Barcelona, da Espanha, lidera o ranking com 40.
O top 10 da lista é dominado pelos ingleses com quatro representantes: Chelsea (6º), Manchester United (8º), Manchester City (9º) e Arsenal (10º). Além do Flamengo, mais dois clubes sul-americanos aparecem: os argentinos River Plate, em 38º com 12, e o Boca Juniors, em 51º com 10.
Entre os principais jogadores revelados pelo Flamengo em atividade na elite da Europa estão nomes como Vini Jr, um dos destaques do Real Madrid, da Espanha; Lucas Paquetá, do West Ham, e João Gomes, do Wolverhampton, da Inglaterra; e Wesley, da Roma, da Itália.

Clubes com mais jogadores revelados na elite da Europa:

1º - FC Barcelona (ESP) – 40
2º - Real Madrid (ESP) – 35
3º - Paris Saint-Germain (FRA) – 31
4º - Stade Rennais (FRA) – 29
5º - AFC Ajax (HOL) – 27
6º - Chelsea FC (ING) – 25
7º - Real Sociedad (ESP) – 24
8º - Manchester United (ING) – 22
9º - Manchester City (ING) – 22
10º - Arsenal FC (ING) – 22
11º - Olympique Lyonnais (FRA) – 21
12º - Valencia CF (ESP) – 20
13º - Club Atlético de Madrid (ESP) – 20
14º - Toulouse FC (FRA) – 20
15º - Le Havre AC (FRA) – 20
16º - Villarreal CF (ESP) – 19
17º - RCD Espanyol (ESP) – 17
18º - Juventus FC (ITA) – 17
19º - Bayern München (ALE) – 16
20º - FC Inter (ITA) – 16
21º - Borussia Dortmund (ALE) – 16
22º - SL Benfica (POR) – 16
23º - TSG Hoffenheim (ALE) – 15
24º - Celta Vigo (ESP) – 15
25º - AS Monaco (FRA) – 14
26º - AS Roma (ITA) – 14
27º - OGC Nice (FRA) – 14
28º - AC Milan (ITA) – 14
29º - Hertha BSC (ALE) – 14
30º - LOSC Lille (FRA) – 14
31º - RB Salzburg (AUT) – 14
32º - FC Nantes (FRA) – 13
33º - Atlético de Madrid (ESP) – 13
34º - Atalanta BC (ITA) – 13
35º - CA Osasuna (ESP) – 13
36º - FSV Mainz 05 (ALE) – 13
37º - FC Köln (ALE) – 12
38º - River Plate (ARG) – 12
39º - RSC Anderlecht (BEL) – 12
40º - Genoa CFC (ITA) – 12
41º - RC Lens (FRA) – 11
42º - Paralisia Cerebral Esportiva – 11
43º - FC Metz (FRA) – 11
44º - Empoli FC (ITA) – 11
45º - SC Freiburg (ALE) – 11
46º - Flamengo (BRA) – 11
47º - AS Génération Foot (SEN) – 11
48º - Liverpool FC (ING) – 10
49º - Werder Bremen (ALE) – 10
50º - Real Betis (ESP) – 10
51º - Boca Juniors (ARG) – 10
52º - Dinamo Zagreb (CRO) – 10
53º - PSV Eindhoven (NED) – 10
54º - FC Porto (POR) – 10
fotogaleria
Vini Jr em jogo do Real Madrid
Lucas Paquetá e Vini Jr. tentam assumir protagonismo na Seleção