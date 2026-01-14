Vini Jr em jogo do Real MadridPaul Ellis / AFP
Clubes com mais jogadores revelados na elite da Europa:
2º - Real Madrid (ESP) – 35
3º - Paris Saint-Germain (FRA) – 31
4º - Stade Rennais (FRA) – 29
5º - AFC Ajax (HOL) – 27
6º - Chelsea FC (ING) – 25
7º - Real Sociedad (ESP) – 24
8º - Manchester United (ING) – 22
9º - Manchester City (ING) – 22
10º - Arsenal FC (ING) – 22
11º - Olympique Lyonnais (FRA) – 21
12º - Valencia CF (ESP) – 20
13º - Club Atlético de Madrid (ESP) – 20
14º - Toulouse FC (FRA) – 20
15º - Le Havre AC (FRA) – 20
16º - Villarreal CF (ESP) – 19
17º - RCD Espanyol (ESP) – 17
18º - Juventus FC (ITA) – 17
19º - Bayern München (ALE) – 16
20º - FC Inter (ITA) – 16
21º - Borussia Dortmund (ALE) – 16
22º - SL Benfica (POR) – 16
23º - TSG Hoffenheim (ALE) – 15
24º - Celta Vigo (ESP) – 15
25º - AS Monaco (FRA) – 14
26º - AS Roma (ITA) – 14
27º - OGC Nice (FRA) – 14
28º - AC Milan (ITA) – 14
29º - Hertha BSC (ALE) – 14
30º - LOSC Lille (FRA) – 14
31º - RB Salzburg (AUT) – 14
32º - FC Nantes (FRA) – 13
33º - Atlético de Madrid (ESP) – 13
34º - Atalanta BC (ITA) – 13
35º - CA Osasuna (ESP) – 13
36º - FSV Mainz 05 (ALE) – 13
37º - FC Köln (ALE) – 12
38º - River Plate (ARG) – 12
39º - RSC Anderlecht (BEL) – 12
40º - Genoa CFC (ITA) – 12
41º - RC Lens (FRA) – 11
42º - Paralisia Cerebral Esportiva – 11
43º - FC Metz (FRA) – 11
44º - Empoli FC (ITA) – 11
45º - SC Freiburg (ALE) – 11
46º - Flamengo (BRA) – 11
47º - AS Génération Foot (SEN) – 11
48º - Liverpool FC (ING) – 10
49º - Werder Bremen (ALE) – 10
50º - Real Betis (ESP) – 10
51º - Boca Juniors (ARG) – 10
52º - Dinamo Zagreb (CRO) – 10
53º - PSV Eindhoven (NED) – 10
54º - FC Porto (POR) – 10
