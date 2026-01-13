Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Responsável por comandar o Flamengo nos primeiros jogos do ano, Bruno Pivetti deve repetir o time que empatou por 1 a 1 com a Portuguesa, no último domingo (11), diante do Bangu. O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca.
Leia mais: Flamengo dificulta saída de Allan e esfria conversa com São Paulo
No entanto, Alan Santos e Kaio Nóbrega, que entraram bem na estreia, brigam por vaga entre os titulares.

Sendo assim, a provável escalação é: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio, Lucas Vieira (Kaio Nóbrega) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.
Leia mais: Flamengo aposta em desejo de Paquetá para selar acordo com West Ham

Técnico do sub-20, Bruno Pivetti estará à frente do Flamengo enquanto Filipe Luís se preocupa com a pré-temporada do elenco principal. A tendência é que alguns profissionais comecem a aparecer no Estadual a partir do clássico com o Vasco, na terceira rodada.
fotogaleria
Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu
Daniel Salles