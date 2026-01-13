No entanto, Alan Santos e Kaio Nóbrega, que entraram bem na estreia, brigam por vaga entre os titulares.
Sendo assim, a provável escalação é: Léo Nannetti; Daniel Sales, Iago, João Victor e Johnny; Pablo Lucio, Lucas Vieira (Kaio Nóbrega) e Guilherme Gomes; Douglas Telles (Alan Santos), Joshua e Wallace Yan.
Técnico do sub-20, Bruno Pivetti estará à frente do Flamengo enquanto Filipe Luís se preocupa com a pré-temporada do elenco principal. A tendência é que alguns profissionais comecem a aparecer no Estadual a partir do clássico com o Vasco, na terceira rodada.
