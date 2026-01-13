Paquetá com a camisa do West HamDivulgação / West Ham
West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões e deseja liberar Paquetá apenas no meio de 2026
Flamengo continua na negociação pelo meia
West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões e deseja liberar Paquetá apenas no meio de 2026
Flamengo continua na negociação pelo meia
Flamengo dificulta saída de Allan e esfria conversa com São Paulo
Clubes não conseguiram chegar a um acordo
Flamengo aposta em desejo de Lucas Paquetá para chegar a um acordo com West Ham
Clube inglês pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista
Saúl, De La Cruz e mais: na reapresentação, Flamengo traz atualizações sobre jogadores
Elenco se reapresentou nesta segunda-feira (12)
Chelsea seria concorrente do Flamengo por Lucas Paquetá
Jogador, de 28 anos, deseja voltar ao clube carioca
Flamengo estaria disposto a pagar mais de R$ 250 milhões por Lucas Paquetá
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.