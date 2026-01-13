Paquetá com a camisa do West Ham - Divulgação / West Ham

Publicado 13/01/2026 13:12

Rio - Em busca da contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo recebeu do West Ham a resposta de que só poderá ter o meia ao fim da temporada europeia. Além disso, o clube inglês deseja receber 42,5 milhões de libras (algo em torno de R$ 307,58 milhões) pelo brasileiro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O clube carioca sabe que a negociação é muito difícil, mas pesa em seu favor o desejo de Paquetá de retornar. O meia, de 28 anos, já topou os valores oferecidos pelo Flamengo e tem batalhado junto ao West Ham pelo acordo.

De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham. Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61,63 milhões de euros (R$ 309 milhões, na cotação da época), junto ao Lyon. Seu contrato vai até junho de 2027.

Absolvido pela Federação Inglesa depois de ser investigado por uma suposta participação em apostas na Premier League, Paquetá ainda estaria incomodado de atuar no futebol inglês. O treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, afirmou em dezembro do ano passado, que o brasileiro não se sente à vontade em campo.

"Penso que (a investigação) ainda o afeta, mas ele está tentando seguir em frente, tentando colocar isso de lado e continuar a jogar futebol, da forma como faz", disse o treinador.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.