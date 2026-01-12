Andrew será reforço do FlamengoDivulgação / Gil Vicente

Rio - O Flamengo acertou a contratação do goleiro Andrew, de 24 anos, que estava no Gil Vicente, de Portugal. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o reforço irá chegar ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (13) e irá assinar contrato de quatro anos com o clube carioca.
O Flamengo irá pagar algo em torno de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 9,42 milhões) pelo goleiro. Além disso, o Gil Vicente irá manter 10% dos direitos de Andrew em uma possível venda futura do brasileiro.
Para contratar Andrew, o Flamengo venceu uma concorrência direta do Botafogo. O goleiro passou pelo Alvinegro em 2020 e 2021 e depois foi transferido para o clube português, que defende há pouco mais de quatro anos.
A contratação de um goleiro era prioridade para o Flamengo porque Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Andrew chega para ser reserva de Rossi na temporada de 2026.