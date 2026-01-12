Fernando Sassaki é o chefe do Departamento Médico do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

Publicado 12/01/2026 22:58 | Atualizado 12/01/2026 23:08

Rio - Membros do departamento médico do Flamengo concederam entrevista no Ninho do Urubu, nesta segunda-feira (12), dia da reapresentação do elenco. O chefe do DM rubro-negro, Fernando Sassaki, o doutor Luiz Macedo e o preparador físico Diogo Linhares conversaram com a imprensa. A oportunidade serviu para trazer atualizações sobre jogadores que lidaram com lesão em 2025.

DE LA CRUZ

"Ele não fez nenhum procedimento cirúrgico, fez um procedimento que a gente chama regenerativo que retira uma parte do sangue da medula e aplica na área de alteração. Ele fez nas férias, sob a nossa permissão. A gente conversou com a equipe do Uruguai, fez esse procedimento, no mesmo dia ele voltou para casa e iniciou o tratamento muscular, que envolve fortalecimento e trabalho de mobilidade. Estamos aguardando agora o término das nossas avaliações para ver o quanto precisamos controlar, o quanto vamos programar de trabalhos específicos, para que ele possa performar como perfomou no final do ano", disse Fernando Sassaki.

SAÚL

Na última sexta-feira (9), o espanhol passou por uma cirurgia para corrigir um problema no calcanhar esquerdo. O procedimento realizado pelo médico holandês Niek van Dijk foi considerado um sucesso

"Atleta extremamente profissional e que na reta final (de 2025) começou a apresentar uma dor na região do calcâneo esquerdo, o que começou a atrapalhar a performance e a tirar qualidade de vida, incomodando. Fizemos alguns procedimentos locais, tratamento com fisioterapia regular, medicação oral, para que pudesse também jogar o ano todo. Terminou a temporada, e era algo que a gente já discutia. Se não a gente não conseguir ter uma boa evolução com tratamento conservador, vamos avaliar o tratamento cirúrgico", disse Sassaki.

"O Saúl, que é da Espanha, já tem algumas pessoas de confiança, fez a opção detratar com o Dr. Niek van Dijk, que é uma referência mundial, cansei de estudar artigo de publicação desse colega, é um cirurgião muito experiente, e que já nos deu retorno, informou que ocorreu tudo bem. Ele agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente, depois que você opera um paciente, a gente espera para liberar para retornar duas, três semanas, que é o momento de retirar os pontos e o cirurgião ter a convicção que não teve nenhuma infecção ou complicação. O Saúl vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação, ele retorna ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia", completou.

Veja o caso de mais jogadores

PEDRO

Fernando Sassaki:

"Pedro se apresentou bem, a gente repetiu a radiografia do antebraço e está tudo bem, como estava antes do Mundial. Por cuidado e excesso de preocupação que temos com nossos atletas, repetirmos alguns exames, o exame da lesão muscular também, deu sinais de cicatrização. Ele está bem, completamente assintomático, realizou todos os testes hoje programados para ele pela fisioterapia, pela preparação física, pela fisiologia e se mostrou bem".

"Essa questão de condicionamento, acho que é importante, chegou mais cedo, para ele só tem benefícios. Ele não deixa de ser monitorado. Quando ele apresentou essa lesão, passa a ter um cuidado especial por alguns meses, isso é normal. O atleta quando vem de uma lesão é controlado diferente de outros atletas".

Diogo Linhares:

"Pedro se apresentou para uma semana introdutória, usando as estrutura do clube e fez tudo com excelência, de maneira eficaz e muito focado. Vai dar sequência agora para fazer uma grande temporada esse ano".

LÉO ORTIZ

Fernando Sassaki:

"Ele se apresentou hoje, foi um atleta que a gente teve contato durante as férias. Ele não vem mais apresentando as mesmas queixas que tinha nesse tornozelo. Fizemos alguns testes hoje, foi muito bem não sentiu dor. Passou por um exame que você acaba fazendo com muita intensidade numa esteira. Antes era extremamente doloroso para ele correr com intensidade, mas não se queixou (agora). Está dano sinais claros de uma boa recuperação. Pelos testes está bem. Vamos acompanhar e monitorar qualquer queixa que possa aparecer".

DANILO

Fernando Sassaki:

"Contra o Palmeiras (pelo Brasileirão), no jogo que entrou no lugar do Léo (Ortiz), teve um lance que ele saltou, caiu e sofreu um trauma no joelho. A gente fez uma ressonância nele nessa época. Ele apresentou sinais de sinovite, edema ósseo, alteração no ligamento cruzado posterior e com bastante dor. Iniciou um tratamento intenso no clube, fizemos tratamento local nesse joelho, para jogar dois dias depois contra o Racing. Ele conseguiu chegar recuperado, já que o Léo também estava machucado. Desde esse dia da lesão, vinha apresentando dores no joelho, sendo tratado constantemente e suportando a dor".

"Tem que valorizar muito o esforço que o Danilo fez. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. A gente viu o tamanho do esforço que ele fez. Ele manteve dor de outubro até a final do Mundial e acabou sendo recompensado com o gol do título (da Libertadores). Mantive contato com ele nas férias. A lesão dele permite um tratamento conservador, mas falei para ele: 'se você sentir que não evoluiu, se não teve uma melhora, importante a gente reavaliar com novo exame de imagem e faz uma programação de tratamento para termos você 100%, de uma maneira segura".

"Aí ele veio mais cedo nas férias, avaliei aqui, repetimos a ressonância, a ressonância melhorou o padrão de edema, edema ósseo, a sinovite... As fibras do ligamento cruzado posterior perderam o padrão inflamatório de edema, mas nitidamente você sinais de ruptura parcial. Ele não tem nenhum sinal de instabilidade, mas ainda tem dor. Não mais como antes, mas uma dor que a gente leva em consideração. Fizemos uma programação especifica para ele. Não vou dar uma data de retorno, mas para a gente conseguir trazer ele de volta da melhor maneira possível".