Lucas Paquetá com a camisa da seleção brasileira - Reginaldo Pimenta

Publicado 12/01/2026 17:50

Rio - Em busca da contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo deverá encarar um forte concorrente. De acordo com informações do jornalista Renan Moura, da rádio "CBN", o Chelsea também tem interesse na contratação do apoiador brasileiro.

O desejo de Paquetá é voltar para o clube carioca, ele, inclusive, já aceitou a proposta. Porém, o West Ham para negociá-lo poderá optar por aceitar a melhor proposta financeiramente e aí o Rubro-Negro poderá ter dificuldades, caso os Blues entrem na jogada de forma mais intensiva.

De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham. Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61,63 milhões de euros (R$ 309 milhões, na cotação da época), junto ao Lyon. Seu contrato vai até junho de 2027.

Absolvido pela Federação Inglesa depois de ser investigado por uma suposta participação em apostas na Premier League, Paquetá ainda estaria incomodado de atuar no futebol inglês. O treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, afirmou em dezembro do ano passado, que o brasileiro não se sente à vontade em campo.

"Penso que (a investigação) ainda o afeta, mas ele está tentando seguir em frente, tentando colocar isso de lado e continuar a jogar futebol, da forma como faz", disse o treinador.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.