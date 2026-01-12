Lucas Paquetá com a camisa da seleção brasileiraReginaldo Pimenta
Chelsea seria concorrente do Flamengo por Lucas Paquetá
Jogador, de 28 anos, deseja voltar ao clube carioca
Flamengo estaria disposto a pagar mais de R$ 250 milhões por Lucas Paquetá
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Flamengo acerta a contratação de goleiro de clube português
Jogador, de 24 anos, também negociou com o Botafogo
Lucas Paquetá acerta com o Flamengo e pressiona West Ham por acordo, diz jornalista italiano
Rubro-Negro estaria negociando meia com clube inglês
Joia do Flamengo entra na mira de clubes europeus
Iago marcou o gol do empate com a Portuguesa, neste domingo (11), pelo Carioca
Elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta segunda e inicia pré-temporada
Jogadores são aguardados no CT do Ninho do Urubu
