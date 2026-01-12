Iago marcou o gol do Flamengo no empate com a Portuguesa - Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/01/2026 09:30

Rio - Joia do Flamengo, Iago entrou na mira do exterior. Autor do gol de empate com a Portuguesa , neste domingo (11), na estreia no Carioca, o zagueiro do Flamengo é monitorado por Everton e Brentford, da Inglaterra, além do Club Brugge, da Bélgica, de acordo com o jornalista turco Ekrem Konur.

Não há proposta pelo Flamengo por Iago. Porém, os clubes avaliam enviar uma proposta ainda nesta janela de transferência, de acordo com o jornalista turco. A tendência é que os clubes enviem uma oferta entre 8 e 9 milhões de euros (algo entre R$ 50 milhões e R$ 56 milhões).

No ano passado, o Flamengo recebeu proposta por Iago. Na ocasião, o Grupo City, através do Bahia, ofereceu 2 milhões de euros (R$ 13 milhões na cotação da época) para contratar o jogador. Entretanto, o Rubro-Negro recusou a oferta.

Apesar da falta de espaço no time principal, o estafe do jogador entende que era necessário concluir o período de base no Flamengo. Nascido em 18 de abril, Iago vai ultrapassar o limite da idade sub-20 em breve. Porém, a contratação de Vitão aumentou a concorrência na defesa para 2026.

Não há indícios de que o jovem receberá chance no profissional em 2026. Por isso, a saída não é descartada pelo Flamengo. Inicialmente, Iago está nos planos para o Carioca. O zagueiro tem contrato até dezembro deste ano e, por isso, esta janela é a oportunidade do clube receber uma compensação financeira.