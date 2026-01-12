Filipe Luís em treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/01/2026 09:00

Rio - Chegou a hora de voltar aos trabalhos. O elenco principal do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no CT do Ninho do Urubu, para iniciar a pré-temporada. Os jogadores vão realizar exames médicos e físicos.

O elenco principal do Flamengo entrou de férias após a final do Intercontinental contra o PSG, da França, no dia 17 de dezembro. Em meio ao descanso dos principais jogadores, o Rubro-Negro estreou no Carioca com empate contra a Portuguesa , neste último domingo (11), jogando com atletas sub-20.

Em 2026, a CBF estreou um novo calendário, com o Brasileirão tendo início entre os dias 28 e 29 de janeiro. O Flamengo, portanto, resolveu preservar os principais jogadores das três primeiras rodadas do Carioca. O time principal deve estrear no dia 25, contra o Fluminense, pela quarta rodada.

Além da reapresentação do elenco principal do Flamengo, haverá uma coletiva de imprensa com membros da comissão técnica, às 14h30 (de Brasília), no Ninho do Urubu. A ideia é destrinchar o planejamento para a temporada de 2026.