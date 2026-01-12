Lucas Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 12/01/2026 16:50

Rio - A busca do Flamengo pela contratação do meia Luca Paquetá, de 28 anos, tem repercutido na imprensa europeia. De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham.

Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61,63 milhões de euros (R$ 309 milhões, na cotação da época), junto ao Lyon. Seu contrato vai até junho de 2027.

De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano já existe um acordo salarial entre o brasileiro e o Flamengo. Lucas Paquetá estaria, inclusive, pressionando o West Ham para aceitar a proposta do Flamengo.

Absolvido pela Federação Inglesa depois de ser investigado por uma suposta participação em apostas na Premier League, Paquetá ainda estaria incomodado de atuar no futebol inglês. O treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, afirmou em dezembro do ano passado, que o brasileiro não se sente à vontade em campo.

"Penso que (a investigação) ainda o afeta, mas ele está tentando seguir em frente, tentando colocar isso de lado e continuar a jogar futebol, da forma como faz", disse o treinador.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.