Lucas Paquetá defende o West Ham - Ben Stansall / AFP

Publicado 12/01/2026 10:50

Rio - O meia Lucas Paquetá, de 28 anos, pode estar perto de voltar ao Flamengo. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o jogador chegou a um acordo com o Rubro-Negro e está pressionando o West Ham para que o clube inglês o libere para voltar ao Brasil.

O jornalista afirmou também que existe uma negociação em andamento do Flamengo com o West Ham para que o acerto aconteça. Na atual temporada, Paquetá entrou em campo em 19 jogos, anotou cinco gols e deu uma assistência pelo clube inglês.

Absolvido pela Federação Inglesa depois de ser investigado por uma suposta participação em apostas na Premier League, Paquetá ainda estaria incomodado de atuar no futebol inglês. O treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, afirmou em dezembro do ano passado, que o brasileiro não se sente à vontade em campo.

"Penso que (a investigação) ainda o afeta, mas ele está tentando seguir em frente, tentando colocar isso de lado e continuar a jogar futebol, da forma como faz", disse o treinador.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.