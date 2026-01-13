Allan interessa ao São Paulo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/01/2026 11:00

Rio - Mesmo sem espaço, Allan ainda pode permanecer no Flamengo em 2026. O Rubro-Negro não chegou a um acordo com o São Paulo pela transferência e esfriou as conversas, segundo o "ge". Não houve um acordo pelo modelo de negócio.

O Flamengo desejava envolver Allan em uma troca por Marcos Antônio, mas o São Paulo rejeitou. O meio-campista é titular e foi um dos destaques do time na última temporada e, por isso, não está nos planos de negociá-lo neste momento.

Apesar de considerar Allan como uma oportunidade de mercado interessante, o São Paulo entende que uma troca entre um reserva e um titular seria um acordo "completamente absurdo". Com isso, há um impasse nas conversas.

Contratado em 2023, Allan perdeu espaços nos últimos anos e não está mais nos planos do técnico Filipe Luís. O volante, de 28 anos, soma 87 jogos com a camisa rubro-negra. Na última temporada, atuou em 33 partidas.