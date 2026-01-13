José Boto é o diretor técnico de futebol do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

José Boto é o diretor técnico de futebol do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Leia mais: West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões e deseja liberar Paquetá apenas no meio de 2026 Rio- O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, publicou e em seguida apagou uma publicação em seu perfil do Instagram relacionada a Lucas Paquetá na noite desta segunda (12). O clube carioca negocia a volta do meia, de 28 anos, ao Rubro-Negro.





Leia mais: Flamengo dificulta saída de Allan e esfria conversa com São Paulo A situação gerou um reboliço nas redes sociais. A publicação do dirigente português mostrou um vídeo em que Lucas Paquetá aparece dançando acompanhado da esposa, Duda Fournier. A legenda da publicação que foi compartilhada pelo executivo tinha na legenda: "Flamengo recebe 'sim' de Lucas Paquetá e busca acordo com o West Ham".

De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham. Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61,63 milhões de euros (R$ 309 milhões, na cotação da época), junto ao Lyon. Seu contrato vai até junho de 2027.

De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano já existe um acordo salarial entre o brasileiro e o Flamengo. Lucas Paquetá estaria, inclusive, pressionando o West Ham para aceitar a proposta do Flamengo.

Absolvido pela Federação Inglesa depois de ser investigado por uma suposta participação em apostas na Premier League, Paquetá ainda estaria incomodado de atuar no futebol inglês. O treinador do West Ham, Nuno Espírito Santo, afirmou em dezembro do ano passado, que o brasileiro não se sente à vontade em campo.

"Penso que (a investigação) ainda o afeta, mas ele está tentando seguir em frente, tentando colocar isso de lado e continuar a jogar futebol, da forma como faz", disse o treinador.



Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.

