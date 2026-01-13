Lucas Paquetá em campo pelo West HamAFP
Flamengo aposta em desejo de Lucas Paquetá para chegar a um acordo com West Ham
Clube inglês pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista
Bruno Pivetti deve repetir escalação do Flamengo para encarar o Bangu
Jogo será nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita
Médico do Flamengo elogia recuperação de Danilo: 'Muitos não aguentariam'
Fernando Sassaki abordou também as situações de Pedro e Saúl
Dirigente do Flamengo posta sobre Paquetá, apaga e gera rebuliço nas redes sociais
Rubro-Negro negocia retorno de meia
West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões e deseja liberar Paquetá apenas no meio de 2026
Flamengo continua na negociação pelo meia
Flamengo dificulta saída de Allan e esfria conversa com São Paulo
Clubes não conseguiram chegar a um acordo
