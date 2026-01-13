Lucas Paquetá em campo pelo West Ham - AFP

Publicado 13/01/2026 08:00

Rio - O Flamengo tenta repatriar Lucas Paquetá ainda em 2026. Mas não é uma missão fácil. O Rubro-Negro precisa convencer o West Ham, da Inglaterra, que pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) para liberá-lo. Por isso, o clube carioca aposta no desejo do meio-campista para conseguir reduzir o valor e chegar a um acordo com os ingleses, de acordo com o "ge".

Após mais de um mês de conversas, o Flamengo alinhou termos de contrato, como valores e tempo, com Lucas Paquetá. Porém, a parte mais difícil é um acordo com o West Ham. O Rubro-Negro não vai oferecer o valor proposto pelos ingleses e, inicialmente, vai oferecer 35 milhões de euros (R$ 219 milhões). O clube pode aumentar a oferta para 40 milhões de euros (R$ 250 milhões).

Há otimismo pelo avanço nas conversas com o West Ham. O Flamengo aposta no desejo do jogador para conseguir superar a concorrência e chegar a um acordo com o clube inglês. Apesar do interesse do Tottenham, Lucas Paquetá prioriza retornar ao futebol brasileiro e vê a volta para o Rubro-Negro como uma oportunidade de se aproximar da seleção brasileira em ano de Copa do Mundo.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.