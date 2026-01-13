Fernando Sassaki é o chefe do Departamento Médico do FlamengoReprodução/Flamengo TV
Pedro voltou antes do resto do elenco que estava lesionado, voltou a entrar em campo no Mundial de Clubes sofreu uma fratura no antebraço direito na semifinal da Libertadores. Além disso, apareceu um problema no músculo reto da coxa esquerda.
Saúl tratou de sua lesão na região do calcanhar, que sentiu no final da ultima temporada na Europa, com médicos de confiança.
"Ele agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente, depois que você opera um paciente, a gente espera para liberar para retornar duas, três semanas, que é o momento de retirar os pontos e o cirurgião ter a convicção de que não teve nenhuma infecção ou complicação. O Saúl vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação, ele retorna ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia" explicou o médico.
