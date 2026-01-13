Fernando Sassaki é o chefe do Departamento Médico do Flamengo - Reprodução/Flamengo TV

Fernando Sassaki é o chefe do Departamento Médico do FlamengoReprodução/Flamengo TV

Publicado 13/01/2026 16:30





Os representantes do departamento médico do Flamengo concederam uma entrevista coletiva para falar sobre as lesões no elenco. Fernando Sassaki, médico chefe, explicou as recuperações de jogadores como Pedro, Saúl e Danilo foram detalhadas.

Danilo estava com dores no joelho esquerdo e se sacrificou para terminar a temporada de 2025 em campo. O zagueiro ainda não tem data para o retorno, e foi elogiado pelo esforço.

"Tem que valorizar muito o esforço que o Danilo fez. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. A gente viu o tamanho do esforço que ele fez. Ele manteve dor de outubro até a final do Mundial e acabou sendo recompensado com o gol do título (da Libertadores)”, afirmou.



Pedro voltou antes do resto do elenco que estava lesionado, voltou a entrar em campo no Mundial de Clubes sofreu uma fratura no antebraço direito na semifinal da Libertadores. Além disso, apareceu um problema no músculo reto da coxa esquerda.



Saúl tratou de sua lesão na região do calcanhar, que sentiu no final da ultima temporada na Europa, com médicos de confiança.



"Ele agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente, depois que você opera um paciente, a gente espera para liberar para retornar duas, três semanas, que é o momento de retirar os pontos e o cirurgião ter a convicção de que não teve nenhuma infecção ou complicação. O Saúl vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação, ele retorna ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia" explicou o médico.