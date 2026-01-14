Lucas Paquetá em campo pelo West HamAFP

Rio - O meia Lucas Paquetá, de 28 anos, tem uma clausula no contrato com o West Ham, da Inglaterra, que reduzirá o seu salário em 50%, caso a equipe seja rebaixada para a Segundona da Inglaterra. As informações são de Roshane Thomas, setorista do clube de Londres no site 'The Athletic'.
Atualmente a equipe de Lucas Paquetá está na 18ª colocação. Na Inglaterra caem três equipes, porém, a vantagem do Nottingham Forrest, que está uma posição à frente do West Ham, e fora da zona de rebaixamento, é de sete pontos.
O Flamengo deseja a contratação do meia e já tem um acordo salarial com Paquetá. O meia, de 28 anos, está pressionando o West Ham, da Inglaterra, para um acerto entre os dois clubes. 
De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham. Paquetá está no clube inglês desde 2022, quando foi comprado por 61,63 milhões de euros (R$ 309 milhões, na cotação da época), junto ao Lyon. Seu contrato vai até junho de 2027.
Revelado pelo Flamengo, Paquetá deixou o clube carioca no final da temporada de 2018. No futebol europeu passou por Milan e Lyon, antes de chegar ao West Ham. O meia foi titular da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022.