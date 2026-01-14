Filipe Luís em treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Atual técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez, de 52 anos, fez elogios ao treinador do Flamengo, Filipe Luís. O comandante destacou o rendimento do Rubro-Negro na disputa do Mundial de Clubes, me com a derrota por 4 a 2 para o Bayern.
LEIA MAIS: Fla entra em lista com mais jogadores revelados para a elite da Europa
"Fiquei muito surpreso com a capacidade do Filipe Luís de preparar jogos. Para falar de um jogo, gostei muito da preparação dele para o jogo contra o Bayern de Munique. Não há muitas equipes que conseguem jogar como ele preparou sua equipe", disse em entrevista à "ESPN".
LEIA MAIS: Reforço do Flamengo, goleiro Andrew desembarca no Rio de Janeiro
Martínez destacou que mesmo com tão pouco tempo de carreira, Filipe Luís, conseguiu fazer com que os jogadores do Flamengo consigam assimilar facilmente seu entendimento.
LEIA MAIS: West Ham quer que Flamengo pague R$ 307 milhões por Paquetá
"Mostra que é um treinador com muito conhecimento tático e que está utilizando muito bem sua experiência como jogador em LALIGA, na Premier League. E seus jogadores utilizam isso fantasticamente. Adorei o planejamento tático contra o Bayern, mostra a capacidade dele e suas ideias como treinador", concluiu.