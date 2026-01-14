Filipe Luís em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/01/2026 14:50

Rio - Atual técnico da seleção de Portugal, Roberto Martínez, de 52 anos, fez elogios ao treinador do Flamengo, Filipe Luís. O comandante destacou o rendimento do Rubro-Negro na disputa do Mundial de Clubes, me com a derrota por 4 a 2 para o Bayern.

"Fiquei muito surpreso com a capacidade do Filipe Luís de preparar jogos. Para falar de um jogo, gostei muito da preparação dele para o jogo contra o Bayern de Munique. Não há muitas equipes que conseguem jogar como ele preparou sua equipe", disse em entrevista à "ESPN".

Martínez destacou que mesmo com tão pouco tempo de carreira, Filipe Luís, conseguiu fazer com que os jogadores do Flamengo consigam assimilar facilmente seu entendimento.

"Mostra que é um treinador com muito conhecimento tático e que está utilizando muito bem sua experiência como jogador em LALIGA, na Premier League. E seus jogadores utilizam isso fantasticamente. Adorei o planejamento tático contra o Bayern, mostra a capacidade dele e suas ideias como treinador", concluiu.