Andrew é o novo reforço do Flamengo para 2026 - Reprodução / Flazoeiro

Publicado 14/01/2026 08:00

Rio - Novo reforço do Flamengo, Andrew desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta última terça-feira (13), no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. O goleiro, de 23 anos, é aguardado no Ninho do Urubu nesta quarta (14), realizará exames médicos e assinará contrato de quatro anos.

Para contratar Andrew, o Flamengo desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) e ainda ofereceu 10% dos direitos de uma futura venda do goleiro ao Gil Vicente. O modelo agradou o clube português, que inicialmente não desejava liberá-lo antes do fim do vínculo.

Além disso, o Flamengo ainda venceu uma concorrência direta do Botafogo. Revelado pelo Alvinegro em 2020, Andrew se aproximou de retornar ao clube, mas mudou de ideia após o Rubro-Negro entrar na disputa. Pesou o fato dele chegar para ser reserva imediato de Rossi.

A contratação de um goleiro era uma das prioridades do Flamengo nesta janela de transferências, já que Matheus Cunha deixou o clube carioca para acertar com o Cruzeiro. Desde o ano passado, ele já tinha um pré-contrato assinado.