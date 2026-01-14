Rio - A garotada do Flamengo perdeu para o Bangu por 2 a 1 em Moça Bonita, nesta quarta-feira (14), pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O grande nome da partida foi Garrinsha. O haitiano deu o passe para PK abrir o placar e depois ampliou a vantagem do Alvirrubro com uma pintura. O Rubro-Negro descontou com Guilherme.
O Rubro-Negro segue com um ponto e ainda lidera o Grupo B. Agora, vira a chave para a segunda rodada do Estadual. O Fla vai enfrentar o Volta Redonda no próximo sábado, a partir das 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira.
Com o resultado o Bangu encerrou um jejum de quase 24 anos sem vencer o Flamengo e chegou aos três pontos pontos no Grupo A. O próximo compromisso do Alvirrubro será no sábado, a partir das 18h30, diante do Madureira, em Moça Bonita.
O jogo
Bangu e Flamengo fizeram um primeiro tempo animado em Moça Bonita, com três gols antes dos 20 minutos e show de Garrinsha. Aos quatro, o haitiano fez o desarme no meio e descolou ótimo passe para Patryck Ferreira, o PK, abrir o placar.
Pouco depois, Garrinsha ampliou a vantagem. Ele foi acionado pelo lado esquerdo, invadiu a área e a marcação não apertou. O camisa 7 mandou a bola no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro.
A garotada do Flamengo não jogou a toalha e descontou aos 19 minutos. Daniel Sales descolou ótimo lançamento para Guilherme. O goleiro saiu mal, e o camisa 47 finalizou por cima para encobrir Bruno.
O Rubro-Negro ainda teve chances de empatar antes do intervalo. A principal veio com Joshua chutou no cantinho, o goleiro conseguiu espalmar e a bola bateu na trave.
Na etapa complementar, o Bangu até voltou bem e teve boa oportunidade com Mauro Silva. O camisa 8 ficou com a sobra da bola dentro da área, mas finalizou sem direção.
O Flamengo não demorou para voltar a ter mais volume ofensivo, mas fez pouco para assustar a meta defendida por Bruno. O Bangu, por sua vez, se fechou e tentava apostar em contra-ataques. sem trazer perigo. No fim das contas, o 2 a 1 permaneceu no placar até o apito final.
Bangu x Flamengo
Data e hora: 14/01/2025, às 21h30 Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ) Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Gols: Patryck (1-0) (04'/1ºT) / Garrinsha (2-0) (12'/1ºT) / Guilherme (2-1) (19'/1ºT) Cartões amarelos: Gilberto e Patrick (BAN) / Johnny, Pablo Lúcio e Wallace Yan (FLA) Cartões vermelhos: -
BANGU (Técnico: Flávio Tinoco) Bruno; Dudu (Caio Felipe), Gilberto, Patrick (Kadu) e Bruno Boca; Ítalo Isaac (Ricardo Sena), Mauro Silva e Walber; Garrinsha (Douglas Lima), Lucas Sibito e PK (Luizinho).
FLAMENGO (Técnico: Bruno Pivetti) Léo Nannetti; Daniel Sales (Wanderson), Iago, João Victor e Jonnhy (Gusttavo); Pablo Lúcio, Lucas Vieira (Alan Santos) e Guilherme; Douglas Telles (Ryan Roberto), Joshua (Camargo) e Wallace Yan.
