Lucas Paquetá em treino do West HamDivulgação / West Ham

Publicado 14/01/2026 22:30

Rio - As tratativas pelo retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo ganharam um desdobramento importante. Isso porque o meio-campista informou ao West Ham (ING) o desejo de retornar ao Rubro-Negro. A informação foi dada primeiro pelo jornalista Fabrizio Romano.

Já existe um acordo entre Flamengo e Lucas Paquetá. A diretoria terá novas conversas com o clube inglês nos próximos dias. O Rubro-Negro aposta no desejo do jogador para repatriar o jogador.

De acordo com informações do jornal inglês "The Guardian", o Rubro-Negro estaria disposto a desembolsar algo em torno de 40 milhões de euros (cerca de R$ 250,88 milhões) para tirá-lo do West Ham.

Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês.

Em 2022, foi contratado pelo West Ham por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.