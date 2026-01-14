Lucas Paquetá em treino do West HamDivulgação / West Ham
Lucas Paquetá informa ao West Ham o desejo de ir para o Flamengo
Rubro-Negro tenta repatriar o meio-campista
Na mira do Flamengo, Paquetá pode ter salário reduzido pela metade em caso de queda do West Ham
Jogador, de 28 anos, tem contrato até junho de 2027
Técnico de Portugal revela surpresa com trabalho de Filipe Luís: 'Gostei muito'
Roberto Martínez, de 52 anos, analisou atuação do Flamengo no Mundial de Clubes
Flamengo entra em lista com mais jogadores revelados para a elite da Europa
Rubro-Negro é o único brasileiro em ranking
Reforço do Flamengo, goleiro Andrew desembarca no Rio de Janeiro
Jogador assinará contrato de quatro anos
Bruno Pivetti deve repetir escalação do Flamengo para encarar o Bangu
Jogo será nesta quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), em Moça Bonita
