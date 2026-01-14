Vitão é zagueiro do Flamengo - Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 14/01/2026 23:52

Rio - O zagueiro Vitão está regularizado para estrear pelo Flamengo . O nome do jogador já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj.

Vitão é o primeiro reforço do Rubro-Negro para a temporada de 2026, mas ainda não tem previsão de estreia. Ele já está integrado ao elenco principal do Flamengo, que se reapresentou mais tarde por causa da disputa do Intercontinental no fim do ano passado.

O Fla iniciou o Campeonato Carioca com a garotada. O time tem sido comandado pelo técnico Bruno Pivetti, do sub-20.

Contratação de Vitão

O zagueiro chegou ao Rubro-Negro após se destacar no Internacional. A negociação girou em torno de 10,2 milhões de euros (R$ 65,3 milhões na cotação da época). Além disso, há um bônus de 500 mil euros em metas a serem cumpridas. O vínculo do zagueiro com o Flamengo vai até dezembro de 2029.

Dentro do montante, está incluído o perdão da dívida do Colorado pela chegada de Thiago Maia, que está em 4,7 milhões de euros (R$ 30,6 milhões). Os 5,5 milhões de euros (R$ 35,9 milhões) restantes serão pagos à vista.