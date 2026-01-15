Entrevista do técnico Bruno Pivetti - Reprodução/Flamengo TV

Rio - Bruno Pivetti analisou a derrota da garotada do Flamengo para o Bangu por 2 a 1 em Moça Bonita, nesta quarta-feira (14), pelo Campeonato Carioca. O treinador afirmou que dois erros custaram dois gols, mas destacou a luta do time em campo e destacou estar orgulhoso pelo espírito de luta dos atletas.

"Os jogadores se entregaram bastante durante a partida. É claro que tudo ficou mais difícil mediante aos gols que sofremos nos primeiros minutos. São situações que a gente treina, trabalha, conversa, mas infelizmente todos nós estamos ali suscetíveis ao erro. Infelizmente, dois erros nos custaram dois gols. Depois fica difícil correr atrás, mas mesmo assim os jogadores tiveram personalidade, lutaram, conseguiram criar oportunidades, diminuímos para 2 a 1".

"Tivemos algumas oportunidades para poder empatar e até virar a partida. Infelizmente, não foi possível, mas eu saio orgulhoso de novo do espírito de luta dos jogadores. São sub-20 atuando em nível profissional, temos uma confiança plena nesses jogadores que podem oferecer muito ao Flamengo e ao futebol brasileiro. Vamos procurar blindá-los da melhor maneira, corrigir aquilo que precisa ser corrigido e fazer os ajustes para que a gente possa continuar competindo da melhor forma".

Este foi o segundo jogo do Flamengo com um time de garotos no Campeonato Carioca. No último domingo, os jovens, sob o comando de Bruno Pivetti, empataram em 1 a 1 com a Portuguesa. Na coletiva, ele foi perguntado se já foi passado até quando o sub-20 fica no Estadual e como será a transição, já que o elenco profissional já se reapresentou.

"Nós estamos trabalhando jogo a jogo. Foi isso que a diretoria nos passou. Nós tivemos o confronto diante da Portuguesa, agora contra o Bangu, tem o Volta Redonda. A gente aguarda mais informações, mas estamos trabalhando muito para servir o Flamengo da melhor maneira e oferecer as melhores condições para o profissional se preparar adequadamente, sabemos dos desafios que temos na temporada de 2026".

O Rubro-Negro segue com um ponto e ainda lidera o Grupo B. Agora, vira a chave para a segunda rodada do Estadual. O Fla vai enfrentar o Volta Redonda no próximo sábado, a partir das 21h30, no Estádio Raulino de Oliveira.