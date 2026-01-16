Flamengo lançou o novo uniforme principal para 2026 - Divulgação / Adidas



Publicado 16/01/2026 10:45

Rio - O Flamengo lançou nesta sexta-feira (16) o novo uniforme principal para a temporada de 2026. A camisa já está disponível nas versões Torcedor e Autêntica, que tem a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil. As versões masculina e feminina custam R$ 449,99, e o modelo infantil sai por R$ 399,99.

A nova primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. As mangas e a gola polo sem botão são pretas, criando contraste com o vermelho das três listras da adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, uma referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas largas. O kit é completado por calção branco e meiões rubro-negros.

fotogaleria

Na versão de jogo, o escudo e o símbolo da adidas ganham um efeito visual, revelando pequenos urubus conforme o movimento da camisa, um detalhe exclusivo do manto. O modelo pode ser encontrado no site da Adidas e nas lojas oficiais do Flamengo e no e-commerce oficial do clube a partir de R$ 449,99 (modelo adulto). O modelo fan-jersey chega nas lojas a partir do dia 27 de fevereiro.

Além do uniforme, Flamengo e Adidas lançaram uma plataforma convocando rubro-negros a mostrarem que estão em todos os locais do mundo. Dentro da plataforma, benefícios como figurinhas exclusivas e wallpaper serão disponibilizados quando os torcedores alcançarem as metas propostas.