A partir de 1º de fevereiro, o Museu Flamengo, na sede da Gávea, será fechado de forma temporária para obras de reforço estrutural. De acordo com o clube, 31 de janeiro será o último dia de visitação ao público até a reabertura.





As mudanças serão parte de uma etapa de modernização, que terá futuras instalações no andar superior do museu, incluindo a academia do clube. O Conselho Deliberativo aprovou o projeto em novembro de 2025.

A previsão é que o museu seja reaberto em julho deste ano, segundo o 'ge'. A Mude Brasil administra o museu e tem como uma das responsabilidades a expansão do espaço para o segundo andar.