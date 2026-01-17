Bruno Pivetti foi quem comandou o Flamengo diante da Portuguesa, em Volta RedondaGilvan de Souza / Flamengo

Rio- O Flamengo divulgou a lista de relacionados definida pelo técnico Bruno Pivetti para o confronto contra o Volta Redonda, neste sábado (17), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra será formada por jogadores do sub-20.
Leia mais: Flamengo ainda não envia proposta por Paquetá, e West Ham aguarda
Na derrota por 2 a 1 para o Bangu, na última quarta-feira (14), Wallace Yan fez sua despedida do clube após ser negociado com o Red Bull Bragantino. Para a vaga no setor ofensivo, David Viana e Alan Santos disputam a posição para o duelo deste fim de semana.
Leia mais: Museu do Flamengo será fechado temporariamente para obras
Com uma lesão grave no ombro, Johnny Góes não vai entrar em campo na segunda rodada do Campeonato Carioca. Sendo assim, o lateral direito Gusttavo deve ser improvisado na esquerda. 
A expectativa é de que o elenco principal entre em campo apenas no clássico contra o Vasco, no dia 21, pela terceira rodada do Campeonato Estadual. Enquanto isso, os titulares aproveitam os últimos dias de férias antes da reapresentação oficial, marcada para a próxima segunda-feira (12).
Confira a lista dos relacionados:


Lista de relacionados do Flamengo
