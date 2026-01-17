Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Pivetti em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

17/01/2026

Rio - O atual campeão do Campeonato Carioca segue sem vencer na competição e busca sua primeira vitória. O Flamengo visita o Volta Redonda neste sábado (17), em partida válida pela segunda rodada do Estadual. O confronto será às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view) e Sportv (TV fechada).

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda estreou no Campeonato Carioca com vitória e busca manter os 100% de aproveitamento jogando em casa. A equipe venceu o Boavista por 1 a 0, com gol de PK. No momento, o Voltaço ocupa a quarta colocação, empatado com Vasco, Fluminense e Bangu, que também venceram na competição. Em 2025, a equipe terminou na segunda colocação da Taça Guanabara, classificando-se para o mata-mata do Campeonato Carioca.



Para o confronto, o técnico Rodrigo Santana, sem jogadores lesionados, deve manter a mesma escalação que venceu o Boavista na estreia. No entanto, não poderá contar com o atacante Marquinhos, expulso na última partida.

Como chega o Flamengo

Atual campeão do Campeonato Carioca, o Flamengo segue sem vencer na competição. Com um jogo a mais, a equipe empatou com a Portuguesa por 1 a 1 e perdeu para o Bangu por 2 a 1. No momento, o Rubro-Negro ocupa a terceira colocação, com um ponto. Nesta rodada, a equipe seguirá sob o comando de Bruno Pivetti.



Para o confronto, Pivetti continuará utilizando jogadores do sub-20, mas a tendência é que alguns atletas do elenco profissional estejam à disposição do treinador. O Flamengo terá os desfalques de Wallace Yan, vendido ao Red Bull Bragantino, e de Johnny Góes, que sofreu uma lesão no ombro na partida contra o Bangu. Gusttavo e David Viana são os favoritos às vagas, enquanto Alan Santos corre por fora no ataque.

Volta Redonda X Flamengo

Campeonato carioca - 2ª rodada



Data e horário: 17/01/2026 - 21h30

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Volta Redonda: Avelino; Wellington Silva, Rafael Castro, Lucas Adell, Jean Victor; Dener, Bruno Barra, PK; Ygor Catatau, Blanco e MV. Treinador: Rodrigo Santana

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Salles, Iago, João Victor, Gusttavo; Pablo Lúcio, Lucas Vieira, Guilherme Gomes; Douglas Telles, Joshua e David Viana (Alan Santos). Técnico: Bruno Pivetti

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistente 1: Thiago Filemon Soares Pinto

Assistente 2: Gustavo Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga