Léo Nannetti é um dos mais experientes do time de jovens do Flamengo neste início de Carioca - Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo foi atropelado pelo Volta Redonda e perdeu por 3 a 0 atuando com apenas 10 jogadores por mais de 80 minutos. Para Léo Nanneti, o fato de ter jogado em desvantagem foi determinante para o resultado, mas ainda assim exaltou a entrega do time sub-20 diante da situação.

"Obviamente não foi um jogo fácil, tivemos uma perda com 10 minutos, mas a gente não se entregou, corremos o tempo todo. Bruno (Pivetti) falou pra gente não desistir, focar nos detalhes, mas infelizmente a vitória não veio", avaliou o goleiro em entrevista ao SporTV



"A maioria dos jogadores são jovens, eu também. A gente fez bons jogos contra Portuguesa e Bangu, só faltou terminar melhor e proteger a nossa área. Agora é corrigir os detalhes", completou Léo Nannetti.



Com a derrota, o Flamengo soma apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Carioca. Restam mais três jogos, contra Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa para o Rubro-Negro entrar na zona de classificação para as quartas de final.