Bruno Pivetti concedeu coletiva após segunda derrota do Flamengo no Carioca - Reprodução / FlamengoTV

Bruno Pivetti concedeu coletiva após segunda derrota do Flamengo no CariocaReprodução / FlamengoTV

Publicado 18/01/2026 00:29 | Atualizado 18/01/2026 00:30



O Flamengo tem apenas um ponto em três rodadas do Campeonato Carioca e terá de vencer Vasco, Fluminense e Sampaio Corrêa para não depender de outros resultados. E o técnico do sub-20, Bruno Pivetti, desconversou sobre o planejamento para o clássico de quarta-feira (22), contra o time vascaíno, após a derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda

"O que me foi passado é que o planejamento seria jogo a jogo. Eu não tenho outras informações, isso está a cargo da diretoria. A gente está aqui para servir o clube da melhor maneira. O que eles orientarem nós vamos seguir para poder ajudar nessa fase de preparação para o profissional, tendo em vista os desafios para 2026", disse.



O planejamento inicial do Flamengo é mesclar jovens do sub-20 com reservas do elenco principal no clássico com o Vasco, com os titulares apenas no Fla-flu ou na estreia no Brasileirão. Diante do atual cenário no Carioca, entretanto, isso pode ser reavaliado pela diretoria e por Filipe Luís.



Sobre a dura derrota para os jovens da base, Pivetti avaliou que a expulsão de Carbone, aos 10 minutos de jogo, foi determinante para o resultado.



"É uma equipe que estava na Série B, desceu para a C. Sabemos que enfrentaríamos um adversário pesado em termos profissionais, uma média de idade superior. Acredito que o jogo foi condicionado pela expulsão. Dentro disso tentamos fazer o melhor para sair com o resultado, infelizmente não foi possível. Seria outro jogo se estivéssemos confrontando o adversário 11 contra 11", analisou.