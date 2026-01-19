Iago foi titular e capitão do Flamengo nos três primeiros jogos do Carioca de 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Iago foi titular e capitão do Flamengo nos três primeiros jogos do Carioca de 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/01/2026 09:01

zagueiro Iago é o próximo da lista de saídas.

O Flamengo se prepara para vender mais um jogador da base. Depois de Wallace Yan, que foi para o Red Bull Bragantino , o

O jovem de 20 anos, que foi titular nas três partidas no Campeonato Carioca deste ano, está com a venda acertada para o Orlando City, dos Estados Unidos. A informação é do site 'ge', confirmada pela reportagem.



A diretoria do Flamengo avaliou que Iago teria poucas oportunidades no elenco profissional, ainda mais após a contratação de Vitão, que se juntou a Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Como o jovem não pode mais atuar pelo sub-20, negociá-lo é uma forma de não vê-lo desvalorizar ao longo da temporada.



Capitão da equipe campeão da Libertadores e do Mundial de Clubes da categoria, Iago chegou a receber sondagens de outros clubes. Entretanto, apenas o Orlando City enviou proposta, que agradou ao departamento de futebol que aguarda apenas o aval do presidente do Rubro-Negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.



Outros jovens que o Flamengo negociou

Iago é mais um nome das categorias de base que não consegue se firmar nos profissionais e acaba negociado. No ano passado, nomes como Lorran (emprestado ao Pisa, da Itália) e Matheus Gonçalves (vendido ao Al-Ahli, da Arábia Saudita), que chegaram a ter mais chances, também foram negociados.

Além deles, Cleiton não renovou e saiu para o Wolfsburg, da Alemanha. Já Petterson e Felipe Teresa estavam fora dos planos e rescindiram contrato.



A diretoria do Flamengo busca uma reformulação completa na base e ainda avalia se desfazer de mais Garotos do Ninho que não demonstraram nível suficiente para fazer parte do elenco principal no futuro.