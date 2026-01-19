Técnico Filipe Luís terá de mudar seu plano inicial para o início de 2026 - Adriano Fontes/Flamengo

Técnico Filipe Luís terá de mudar seu plano inicial para o início de 2026Adriano Fontes/Flamengo

Publicado 19/01/2026 12:10

decisão está praticamente tomada, restando a definição dos nomes.

Flamengo está disposto a mudar o planejamento inicial e mandar a campo alguns jogadores do elenco principal para reforçar a equipe sub-20 contra o Vasco. O martelo será batido ainda nesta segunda-feira (19), mas a

Isso porque terá que jogar seis vezes, enquanto os classificados para a fase de mata-mata terão no máximo quatro compromissos se chegarem à final.



Diante dessa possibilidade, o departamento de futebol do Flamengo, junto a Filipe Luís, pretende mandar a campo alguns reservas do elenco principal. Ainda assim, ainda haverá uma avaliação de quem poderá ficar à disposição, já que existe o cuidado para não prejudicar a preparação física para a temporada, já que o grupo se apresentou no dia 12.



Inicialmente, o plano era utilizar o elenco principal apenas na estreia no Brasileirão, dia 28 de janeiro, contra o São Paulo. Com isso, o time sub-20 jogaria os clássicos com Vasco e Fluminense.



Mas não estava nos planos o desempenho ruim contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda, com apenas um ponto somado. Por enquanto, Bruno Pivetti seguirá no comando da equipe, enquanto Filipe Luís comandará os treinos até o Brasileirão.