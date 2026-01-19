Andrew é o segundo reforço do Flamengo para 2026 - Gilvan de Souza / Flamengo

Andrew é o segundo reforço do Flamengo para 2026Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 19/01/2026 17:00

Rio - O Flamengo apresentou oficialmente nesta segunda-feira (19) o segundo reforço para a temporada de 2026. O goleiro Andrew, de 24 anos, foi apresentado no Ninho do Urubu e recebeu a camisa 42 das mãos do diretor de futebol José Boto. O jogador explicou a escolha pelo Rubro-Negro e destacou a oportunidade de realizar um sonho pessoal e também da família.

"Chego ao Flamengo muito feliz e com muita vontade de trabalhar, porque represento não só o meu sonho, mas o sonho da minha família. Recebi o total apoio das pessoas que me acompanham desde que dei os primeiros passos no futebol. Aqui no Flamengo também represento o sonho de muitas crianças do bairro onde eu nasci em Duque de Caxias", disse o goleiro.

Para contratar Andrew, o Flamengo venceu a concorrência do Botafogo e desembolsou cerca de 1,5 milhão de euros (R$ 9,4 milhões), além de oferecer 10% dos direitos de uma futura venda do goleiro ao Gil Vicente para convencer o clube português a liberá-lo antes do fim do vínculo. O goleiro também levou em consideração a chance de disputar a titularidade e ser o reserva imediato de Rossi.

"Meu pai tinha um bar e todo domingo ele colocava o jogo do Flamengo, e eu via o amor dele pelo clube. Quando apareceu o projeto, fiquei muito feliz. A ficha ainda não caiu, parece que falta esse contato com eles, de poder falar para eles que consegui realizar o sonho da minha família, o meu sonho e o sonho das pessoas que me apoiaram", afirmou.

Revelado no Botafogo, Andrew estava no Gil Vicente, de Portugal. Fora dos planos do clube português para a próxima temporada, o goleiro foi colocado no mercado. O Alvinegro deseja o retorno, mas o Flamengo entrou na briga e levou a melhor na disputa. A contratação de um goleiro era uma das prioridades, já que Matheus Cunha tinha pré-contrato com o Cruzeiro e saiu no início deste ano.