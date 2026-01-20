Andrew em treino do Flamengo no Ninho do Urubu - Adriano Fontes / Flamengo

Andrew em treino do Flamengo no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 20/01/2026 17:30

Rio - O Flamengo não poderá contar com o goleiro Andrew no clássico contra o Vasco, nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada da Taça Guanabara. A documentação do jogador não chegou a tempo de efetuar a inscrição dentro do prazo estabelecido pelo regulamento do Campeonato Carioca.

De acordo com o regulamento, todos os jogadores precisam ser inscritos até o penúltimo dia útil antes da rodada e aparecer sem pendências no sistema até o último dia útil que anteceder a respectiva partida. No caso de Andrew, o último dia útil que antecede o clássico foi na última segunda-feira (19), já que esta terça (20) é feriado no Rio de Janeiro.

Andrew já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas ainda não foi apareceu no Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Ferj. Caso apareça no registro da federação carioca até a próxima quinta (22), o goleiro poderá fazer sua estreia contra o Fluminense no domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara.



Após empatar com a Portuguesa e perder para Bangu e Volta Redonda utilizando o time sub-20, o Flamengo decidiu mudar o planejamento e antecipar o retorno de alguns jogadores do time principal. O Rubro-Negro é o lanterna do Grupo B, corre risco de ficar fora das quartas de final e também de rebaixamento. A definição de quem jogará dependerá da comissão técnica de Filipe Luís.