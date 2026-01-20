Michael em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/01/2026 12:09

pagamento de luvas pela assinatura do contrato em 2024.

Flamengo aceita vender ou emprestar Michael ao Santos, que já acertou salários. Entretanto, o problema financeiro que dificulta a negociação está numa cobrança do atacante ao Rubro-Negro, referente ao

Michael quer receber os cerca de R$ 2 milhões acordados no retorno ao clube, ainda na gestão passada. A informação é do site 'Uol'.



Já o Rubro-Negro quer que o jogador abra mão desse valor para negociá-lo em definitivo, já que o Santos está disposto a pagar. Antes um problema, a questão salarial com o Peixe já está praticamente resolvida, com o atacante abrindo mão de parte dos vencimentos que recebe atualmente.



Fora dos planos de Filipe Luís, Michael perdeu espaço no Flamengo em 2025 e busca outro destino para ganhar mais minutos em campo. Por outro lado, o clube entende que negociar um jogador que tem atuado pouco abrirá espaço na folha salarial, mas não está disposto a abrir mão de receber o pagamento.



Ou seja, o Santos precisa enviar uma proposta que seja vantajosa financeiramente, mas também com garantias de que cumprirá o acordo. Caso contrário, Michael seguirá no elenco até que apareça um novo interessado. Ele tem contrato até o fim de 2028.