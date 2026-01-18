Marcelo marcou o gol da vitória do Maricá sobre a PortuguesaBruno Maia / Maricá FC
Maricá vence Portuguesa e empurra Flamengo para lanterna em grupo do Carioca
Rubro-Negro soma duas derrotas e um empate em três jogos na Taça Guanabara
Maricá vence Portuguesa e empurra Flamengo para lanterna em grupo do Carioca
Rubro-Negro soma duas derrotas e um empate em três jogos na Taça Guanabara
Com um a menos, Botafogo perde de virada para o Sampaio Corrêa
Alvinegro sai na frente do placar com Kauan Toledo, mas expulsão de Rogerinho muda o roteiro
Senegal abandona campo na final, mas retorna e vence Marrocos na final da Copa Africana
Decisão foi marcada por pênalti polêmico no último lance do tempo normal e muita confusão
Diniz admite atuação ruim e aponta falta de entrosamento como fator para empate
Cruz-Maltino empatou sem gols com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Vasco recebe proposta do Bournemouth por Rayan, mas valor é considerado baixo
Cruz-Maltino espera receber novas ofertas nos próximos dias
Léo Jardim destaca falta de entrosamento e lamenta empate: 'Tínhamos condições de vencer'
Vasco empatou sem gols com o Nova Iguaçu, neste domingo (18), em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.