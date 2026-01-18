Marcelo marcou o gol da vitória do Maricá sobre a Portuguesa - Bruno Maia / Maricá FC

Publicado 18/01/2026 23:00 | Atualizado 18/01/2026 23:07

Rio - Após estrear com derrota para o Vasco, o Maricá se recuperou e venceu a Portuguesa por 1 a 0, neste domingo (18), no Luso Brasileiro, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Com a vitória, o Tsunami somou os seus três primeiros pontos e empurrou o Flamengo para a lanterna do Grupo B.

O Maricá começou melhor no jogo e quase abriu o placar logo aos dois minutos após jogada pela esquerda entre Marcelo e Rafael Carioca. O lateral-esquerdo cruzou na medida para Pablo Thomaz, que fez o goleiro Douglas Borges trabalhar e fazer uma grande defesa.

Destaque da partida, Marcelo marcou o gol da vitória do Maricá aos 44 minutos do primeiro tempo. Após jogada de Pablo Thomaz, o camisa 10 recebeu a bola na medida e bateu no canto direito de Douglas Borges. O meio-campista ainda teve outras duas chances, mas o goleiro salvou a Portuguesa.

Já na etapa final, o jogo ficou mais truncado. O Maricá tentou fechar os espaços no meio-campo e explorar o erro da Portuguesa, que esboçou uma pressão. Com espaço, o Tsunami levou perigo nos contra-ataques. Na reta final, a Portuguesa ficou com um a menos e não teve mais força para reagir.

Com a vitória, o Maricá chegou aos três pontos e ocupa a quinta colocação do Grupo B. Já a Portuguesa, por sua vez, está na lanterna do Grupo A, com apenas um ponto. O Tsunami volta a campo contra o Bangu, quarta-feira (21), às 17h (de Brasília), no João Saldanha, enquanto a Lusa encara o Boavista, quinta (22), às 19h, em Saquarema.