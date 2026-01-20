Perdigão compartilhou fotos de machucados pelo corpo por causa da agressão sofrida - Reprodução de Instagram

Publicado 20/01/2026 08:29 | Atualizado 20/01/2026 11:06

compartilhou imagens dos hematomas pelo corpo e também vídeos dos momentos em que recebe golpes de cassetete, assim como um relato do que diz que aconteceu. O ex-jogador Perdigão sofreu agressão de um policial militar na saída do Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba, no domingo. Com passagem por Vasco e Corithians e campeão do Mundial no Internacional, ele, assim como um relato do que diz que aconteceu.

Aos 48 anos, o ex-volante assistiu ao jogo São Joseense x Operário-PR, pelo Campeonato Paranaense, no domingo (18). Nas imagens, é possível ver que ele segura um copo de cerveja e não reage aos ataques de um dos policiais, enquanto há uma pessoa caída no chão. Os vídeos, entretanto, não mostram o início da confusão.



"Fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão", escreveu o ex-jogador na nota de repúdio que publicou.



"Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável".

Em nota, a a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná informou que instaurou um procedimento interno para apurar a denúncia. O policial foi afastado das ruas para fazer funções administrativas e passará por avaliação psicológica.

"A corporação ressalta que a conduta relatada não condiz com o preparo e com o trabalho das forças de segurança do Paraná", complementa a nota da secretaria.

Perdigão está aposentado desde 2011 e trabalha em um programa no canal da Federação Paranaense de Futebol (FPF) no Youtube.



O relado de Perdigão sobre a agressão



"Fala galera, velho Perdiga na área! Normalmente venho com noticias boas, mas hoje a situação é diferente. Quero relatar uma situação extremamente constrangedora e dolorosa que vivi neste final de semana.

Neste domingo, dia 18/1, na saída do jogo entre São Joseense x Operário na Vila Capanema, fui covardemente agredido por um membro despreparado da Polícia Militar. É lamentável que uma atitude isolada como essa acabe manchando a imagem de uma instituição que deveria existir para proteger o cidadão.



Todos que me conhecem sabem que sou uma pessoa tranquila, bem-quista e que gosta de interagir com as pessoas. Naquele momento, me aproximei de um policial apenas para cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite. Não sei se houve algum mal-entendido, mas, de forma repentina e sem qualquer justificativa, ele veio em minha direção me agredindo com um cassetete.



Em todo momento tentei apaziguar a situação, me afastando e demonstrando que não havia qualquer intenção de confronto. Não fui violento, não fui rude e não reagi à agressão. Ainda assim, a violência aconteceu de forma totalmente gratuita e injustificável.



Reforço que, como cidadão, temos direitos que precisam ser respeitados. Violência, especialmente vinda de quem tem o dever de zelar pela nossa segurança, é inadmissível.



Informo que todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, e espero sinceramente que o responsável seja devidamente responsabilizado.



Agradeço de coração todas as mensagens de apoio e solidariedade que venho recebendo. Apesar de tudo, me encontro bem!



Que Deus abençoe a todos".